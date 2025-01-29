Emel Sayın'ın acı günü! En yakınını kaybetti

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Emel Sayın'ın acı günü! En yakınını kaybetti

Türk sanat müziğinin ve Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden biri olan Emel Sayın, sosyal medya hesabından en yakınını kaybettiğini duyurdu.

Emel Sayın, kişisel sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Sayın, yaptığı paylaşımda teyzesi Hatıra Acar’ı kaybettiğini açıkladı.

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USTA SANATÇI ÖLÜM HABERİYLE SARSILDI

Emel Sayın'ı kahreden haber geldi. Usta sanatçı, teyzesinin ölüm haberiyle sarsıldı.

Emel Sayın’ın bir süredir hastanede tedavi gören teyzesi Hatıra Acar hayatını kaybetti. Sayın'ın açıklamaları yürek burktu.

Sayın, Instagram hesabından; "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik. Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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