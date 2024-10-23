EMEP'li Demir'den çözüm çağrısı

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yıllardır çözümsüz bırakılan Kürt sorununun birden bire gündemin baş sırasına yerleştiğini söyledi.

"Devlet Bahçeli, ne oldu da şimdi beklenmedik çıkışlar yapar oldu?" diyen Demir, "İktidar bölgede kimi sembolik adımlarla muhalefet ve toplumda büyük bir beklenti içine sokarak uyguladığı iç cephe tahkimat politikasını yedeklemek istiyor, bunun dayanaklarını güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın içeride ve dışarıda tıkandığını savunan Demir, "Öcalan'ın konumunu, bu durumu aşmanın bir dayanağı haline getirmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



ÇÖZÜM İÇİN MÜCADELE

Çözüm için Selahattin Demirtaş, Can Atalay ve Osman Kavala'nın bırakılması gibi somut adımlarla işe başlanması gerektiğini kaydeden Karaca, "Ülkeye demokrasi ve bölgeye barış Cumhur İttifakı'nın eliyle ve davetiyle değil, halk güçlerinin çözüm istemesiyle, çözüm için birlikte mücadelesiyle gelecek. Barış mücadelesini toplumsallaştırmanın, halkların, işçilerin, emekçilerin ortak çözüm masasını kurmanın tüm olanaklarını biz bu süreçte yaratmaya çalışacağız." dedi.