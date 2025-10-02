Emet’te motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kütahya'nın Emet ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Ö yönetimindeki 16 AL 731 plakalı otomobile kavşakta yola çıktığı esnada karşı yönden gelen O.P yönetimindeki 64 ACV 910 plakalı motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.P ve motosikletteki yolcu A.A. ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

