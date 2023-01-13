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  • Soylu’nun danışmanı Emin Şen sermayeyi 130’a katlamış. Şirketi 2010'da 5 bin TL ile kurmuş

Soylu’nun danışmanı Emin Şen sermayeyi 130’a katlamış. Şirketi 2010'da 5 bin TL ile kurmuş

CHP'li Özgün Özel'in ifşa ettiği AKP'nin trol ordusu ile gündeme gelen Emin Şen’in sahibi olduğu 360 Sosyal Medya Reklam ve Organizasyon Şirketi 2010 yılında 5 bin TL olan kuruluş sermayesini yedi yılda 130 kat artırdı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:37
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Emin Şen'in şirketi sermayesini 130’a katlamış

Soylu’nun danışmanı Emin Şen sermayeyi 130’a katlamış. Şirketi 2010'da 5 bin TL ile kurmuş
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısında ifşa ettiği İçişleri Bakanlık Müşaviri Emin Şen'in 2010 yılında 5 bin TL ile kurtuğu şirketin sermayesini 130 kat artırdığı ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Emin Şen’i, “Süleyman Soylu’nun trollük dersi verdirdiği kişi” olarak tanımlarken gözler, Şen’in sahibi olduğu şirkete çevrildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Emin Şen’in 22 Aralık 2010 tarihinde Mücteba Kılıç ve Neslihan Er Oğur ile birlikte 5 bin TL sermaye ile kurduğu 360 Sosyal Medya Reklam ve Organizasyon’un sermayesinde kısa sürede yaşanan artış dikkat çekti. Ticari sicil kayıtlarına göre şirket, kuruluş yılı olan 2010’dan 2017 yılına kadar üç kez sermaye artırımı yaptı. Şirketin 5 bin TL olan kuruluş sermayesi Şubat 2014’te 12 bin TL’ye, Nisan 2016’da 150 bin TL’ye, Nisan 2017’de ise 650 bin TL’ye çıkarıldı. Şirket sermayesinde yedi yılda yaşanan artış yüzde 12 bin oldu.

ŞİRKETE KAMU İHALESİ YAĞDI

Şirketin sermayesinde yaşanan çarpıcı artışın yanı sıra şirketin kamudan aldığı ihaleler de Şen’e sağlanan ayrıcalığı gözler önüne serdi. 360 Sosyal Medya Reklam ve Organizasyon isimli şirketin yalnızca 2016-2020 döneminde aldığı 15 kamu ihalesinin tamamının kamuoyunda, “İhaleleri istenilene verme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildiği belirlendi. Şirket, pazarlık yöntemli 15 ihale ile kasasına, dört yıl gibi kısa bir dönemde 2 milyon 271 bin TL koydu. Şirketin üstlendiği ihalelerde kamu lehine indirim oranının sadece yüzde 6’da kalması ise ihalelerde rekabetin olmadığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

TÜBİTAK’TAN SGK’YE BİRÇOK KAMU KURUMU

Şirketin 2016-2020 döneminde iş yaptığı bazı kamu idareleri ve aldığı paralar da şöyle sıralandı:

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Sokrates
13.01.2023 12:03
Ak trollere karşı, gerçekleri ve doğruları söyleyen bir sosyal medya grubu oluşturulmalı. akp ve mhp seçmeni, doğruları ve gerçekleri ne zaman göreceksin? Ahzap 37 50 51, Muhammed 15, Nebe 33 34  
 
0606
13.01.2023 11:47
yesinler yavrum seni ne maharetli iş adamışsın heykelini Ankara kızılay meydanı boş oraya dikmek lazım işsiz gençlere ilham olsun maşallah. Bu yükselişle sen yılın iş adamı olmalısın verdiği vergi ne  
 
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