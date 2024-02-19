Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü

7 Şubat’taki cumhurbaşkanı seçiminin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Aliyev’in eşi Aliyeva ile Devlet Konukevi’nde baş başa görüşme yaptılar. Seçimi yeniden kazanmaları nedeniyle Aliyeva’yı tebrik eden Emine Erdoğan, Aliyeva ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfı arasında nasıl işbirliği yapılabileceğini ele aldı. Ayrıca, Azerbaycan’ın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) dolayısıyla Aliyeva’ya başarı dileklerini iletti.

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Mihriban Aliyeva ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayrıca, Aliyeva ile COP29’a dair birlikte yürütülebilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.



Yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sayın İlham Aliyev’i ve kıymetli eşi Mihriban Aliyeva’yı yürekten kutlayarak başarılı bir görev süreci diledi. Seçim zaferinin dost Azerbaycan halkına hayırlar getirmesini temenni etti.”