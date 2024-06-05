Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası mesajı

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi" girişimlerinin elde ettiği büyük başarının, çevre sorunlarına karşı bireysel çabanın dünya genelindeki önemini vurguladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi olan Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası münasebetiyle sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, tarihin bize sunduğu benzersiz ve sürdürülebilir çevre mirasının değerini anlattı.

Gelecek kuşaklara atık yığınları bırakmamak adına bu mirası korumanın ve yaşatmanın bir görev olduğunu belirten Erdoğan, "Karşımızda duran seçimde, doğanın iyileştiricisi olmayı tercih etmek bizim elimizde. Günlük hayatımızı çevre dostu bir yaşam tarzıyla idame ettirerek, ortak yuvamız olan dünyamızı kurtarabiliriz." dedi.

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Emine Erdoğan, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası'nı kutlarken şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketlerinin eriştiği olağanüstü başarı, çevre meselelerine karşı bireysel çabanın ne kadar mühim olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Sıfır Atık hareketine gönül veren vatandaşlarımızın, özellikle de gençlerimizin sergilediği istekli çabaları gözlemledikçe, iklim değişikliğiyle mücadeledeki umudum daha da güçleniyor. Türkiye'nin liderliğindeki Sıfır Atık hareketinin başlattığı bu bilinçlenmenin, dünyayı atık yükünden tam anlamıyla arındırdığımız günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum."

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