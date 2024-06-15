Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, Filistin halkı için edilen duaların ve Kurban Bayramı'nın, huzur dolu günlerin habercisi olmasını temenni ederek, "Hem milletimizin hem de tüm İslam dünyasının bayramını kutluyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar, bir araya gelmenin ve paylaşmanın en güzel vesileleridir. Hem ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarız hem de mazlumların halini hatırlarız. Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

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