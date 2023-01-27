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İYİ Partili Emine Küçükali: Kapı kapı dolaşıp İstanbul'u depreme hazırlıyoruz

İYİ Partili Emine Küçükali Marmara bölgesinde bir depremin beklendiğini belirterek kapı kapı dolaşarak vatandaşları bilgilendirdiklerini açıkladı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 13:32
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Emine Küçükali'den deprem açıklaması. Türkiye'nin yüzde 92'si risk altında

İYİ Partili Emine Küçükali: Kapı kapı dolaşıp İstanbul'u depreme hazırlıyoruz
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Emine Küçükali istanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Topraklarımızın %92 si deprem riski altında” diyen Küçükali “Bilim insanları yaptıkları araştırmalara göre de Marmara bölgesinde bir deprem beklenmekte ve bu depremde İstanbul bazı bilim insanlarına göre 7.0 üzeri büyüklükte, bazılarına göre ise 7.5 üzeri büyüklükte etkileneceği ifade ediliyor.” dedi.

Küçükali, “Varsayılan bu deprem ile de ; bugünkü 1.800.000 den fazla yapı stoğumuzun 200.000 den fazlasının ağır hasar alacağını öngörüyorlar. 100 bin ve üzeri insanın hayatını kaybedeceği, milyonlarca insanın yaralanacağını, hastane ve yolların yıkılabileceği, yangın salgın gibi peşi sıra birçok afetin olabileceği senaryolarını bilimsel verilere göre yapıyorlar. “ açıklamasında bulundu.

Kandilli Rasathanesi’nin bilgilerine de değinen Küçükali, “Sadece İstanbul’da 25 milyon ton enkaz oluşacağını belirtiyorlar. En vahim olanlardan biri de sağlam olmayan yapılarda, ekonomik şartlardan dolayı uygun fiyatlarla yaşayan yada uygun olduğu için bu binaların zemin katlarında işyeri kiralayan kiracıların mağduriyetinin ise adı dahi konulmamış, Kentsel dönüşümün depremler sonucu ortaya çıktığı unutulmuş ve haksız kazançların kapısı olmuş.” dedi.

İstanbul’da deprem sonrası bu kaos yaşanırken İstanbul ve Marmara bölgesinin Türkiye üzerindeki etkisi hesaplandığında bu kaos, ülkenin ekonomik bağımsızlığını tehdit edecek boyutta olacağını anlatan Küçükali, “Milli güvenlik açısından da büyük tehlike oluşturacak. Deprem siyaset üstü bir konu ancak ülke, siyasi partilerin politikalarından oluşan çözümleri ile yönetilmekte.” açıklamasını yaptı.

Küçükali, “Tüm yaşananların ve yapılması gerekenlerin farkında olan bir parti olarak ürettiğimiz politika ve projelerle insanı merkeze aldı, insanların can güvenliği ve huzurunu öncelikledi. Deprem de bu sebeplerle partimizin öncelikleri arasında yerini aldı.” İfadelerini kullandı.

“Çünkü deprem ; iç işlerini, ekonomiyi, eğitimi, sağlığı, hukuku milli güvenliği direk ilgilendiriyor.” diyen Küçükali şunları söyledi:

İYİ Parti Afet sonrası bir kaosun yaşanmasına fırsat verilmemesi bilincinde tüm hazırlıkları ile 2023 te seçimle birlikte iktidar olmayı bekliyor. Ancak İYİ Parti olarak seçime kadar da sizlerin hepimizin can güvenliği için bir buçuk yılı aşkın süredir önemli bir şey yapıyoruz. Bu önemli konuda proje üretip sahada uygulayan tek muhalefet partisiyiz.

Ülkemiz dünyada olduğu gibi 2 yıldır Salgın hastalıkla mücadele ederken bir taraftan da şartlar elverdiği ölçüde sokak sokak, kapı kapı dolaşıp komşularımızı deprem için doğru davranış geliştirmenin önemi hakkında bilgilendiriyoruz.

Deprem sonrası enkaz alanına 6 saatten önce hiçbir kurumun ulaşamadığını ve bu sebeple de sokak bazında komşularımızla baş başa kalacağımızdan birlikte hareket edebilmenin önemini anlatıyoruz. Allah korusun elbette olmasın isteriz, olmazsa ne hoş ne ala ama ya olursa diye deprem anı ve sonrasında ailece evimizde işimizde hayat kurtaracak bilgileri kapıları tıklatarak vatandaşımızla paylaşıyoruz. Çalışmamızı desteklemesi adına da her ay seminer ve paneller yapıyor ve Sallanmadan iyi hazırlan sloganımızla depreme dayanalım diyoruz.

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