Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızı Duru 18 oldu

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, 18 yaşına girdi.

“NEFES ALMA SEBEBİM”

Kızının doğum gününde Emre Kınay "Benim küçük kızım büyüdü bugün 18 yaşında... Nefes alma sebebim... Mücadelemin kaynağı. Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep. Seni çok seviyorum aşkım kızım. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" mesajını yayınladı.

Emine Ün ise kızının yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla kutladı:

"Benim çiçeğimm, hayatımın anlamı, iyikim…

Varlığına şükrettiğim

Benim güzel kızım seni çok seviyorum

Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu harika yaşların olsun…

Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum.

İyiki doğdun."





