Eminem'in eli ayağına dolaştı

Amerikalı ünlü rapçi Eminem, 51 yaşında büyükbaba olacağını duyurdu. Kızı Hailie Jade Mathers, babasına hamile olduğunu, Eminem’in “Temporary” adlı şarkısının yeni müzik videosunda açıkladı. Videoda, Hailie Jade’in babasına “büyükbaba” yazılı bir Detroit Lions forması uzattığı görülüyor. Bu heyecan verici haber, Hailie Jade’in Mayıs ayında Evan McClintock ile evlenmesinden sadece birkaç ay sonra geldi.

Eminem’in temsilcileri, Page Six’in yorum talebine henüz yanıt vermedi. Ancak, Eminem’in YouTube videosunun yorum bölümü hayranlarının tebrik mesajlarıyla dolup taştı. Bir kullanıcı, “Eminem gerçek bir tane. Baba hedefleri. Büyükbaba olduğun için tebrikler,” diye yazarken, bir diğeri, “Eminem’in büyükbaba olması bugün duyduğum en güzel haber,” dedi.

Hailie Jade ve Evan McClintock, bu yılın başlarında Michigan, Battle Creek’teki Greencrest Malikanesi’nde evlendiler. Çiftin mütevazı nikah törenine yakın aile bireyleri ve dostları katıldı. Eminem’in baba-kız gelinle dansı, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Duygusal anın yürek ısıtan bir fotoğrafı, müzisyenin kızıyla dans ederken çekildi.

Hailie Jade, beyaz, denizkızı tarzı bir elbiseyle göz kamaştırırken, damat Evan McClintock klasik bir smokinle oldukça şık görünüyordu. Çift, 2016 yılında Michigan State Üniversitesi’nde tanıştıktan sonra Şubat 2023’te nişanlandı. McClintock, 2022 tatillerinde aileyle vakit geçirirken evlenme teklifinde bulunmak için Eminem’den izin istediğini açıkladı.