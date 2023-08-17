Eminönü'nde halk otobüsü denize düştü

Eminönü Haliç Metro İETT durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Eminönü'nde halk otobüsü denize düştü

Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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