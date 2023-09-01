Eminönü'nde taksimetresini açmayan taksiciye 2 bin lira ceza kesildi

Eminönü'nde taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve taksimetre açmayan taksicilere ceza yazıldı.

KAYNAK: DHA
Eminönü'nde taksimetresini açmayan taksiciye 2 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Eminönü'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, taksi şoförlerinin evrakları kontrol edildi. Denetim boyunca 5 taksi sürücüsüne kemer kullanmadıkları gerekçesiyle kişi başı 436 lira ceza yazılırken, 1 taksiciye de taksimetreyi açmadığı için bin 979 lira ceza yazıldı.

Ceza yazılan taksi şoförü "Emniyet kemerini takmadığım için ceza kesildi. Denetimleri yerinde buluyorum. Polis arkadaşlar özveriyle çalışarak bizi korsanlardan kurtarıyorlar" dedi.

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