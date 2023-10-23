“Emir geldiğinde tereddüt etmeden İsrail’i füzelerle vuracağız”

İsrail dün İran’a yönelik tehditte bulunmuştu, İran’dan bugün İsrail tarafından yapılan tehdide cevap geldi.

“Emir geldiğinde tereddüt etmeden İsrail’i füzelerle vuracağız”

general-selami-kur-an-i-yakanlar-rusdi-nin-akibetinden-ders-alsin-10590.jpg

Medya Haber'in haberine göre, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e İran'dan yeni bir tehdit daha geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkan Yardımcısı Ali Fadavi, emir verildiğinde veya gerektiğinde İsrail'in Hayfa şehrini tereddüt etmeden füzelerle vuracaklarını söyledi.

Hamas’ın 7 Ekim günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında, İsrail’in cevabı sert oldu. Çatışmaların 17. günündeyken her geçen gün sıcak gelişmeler devam ediyor. Savaşın sınırlarının genişlenme ihtimali var. Sürecin başından beri Filistin'e destek mesajları yağdıran İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir tehdit daha geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada askerlerin emir verildiğinde ya da gerektiğinde İsrail'in Hayfa şehrini tereddüt etmeden vuracakları ifade edildi.

"HAYFA ŞEHRİNİ TEREDDÜT ETMEDEN VURURUZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkan yardımcısı Ali Fadavi, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail’i tehdit eden Fadavi, emir verildiği takdirde İsrail’in Hayfa şehrini tereddüt etmeden vuracaklarını belirtti. Fadavi açıklamasının devamında İran ve İsrail arasında direk bir çatışma çıkacağı tehdidinde bulundu.

İRAN İSRAİL’E SALDIRIR MI?

Tahran Üniversitesi'nde konuşan Fadavi, İran'ın İsrail'e karşı doğrudan harekete geçmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı; "Bazılarınız pratik eylemi Hayfa'yı doğrudan füze ile vurmak olarak görüyor. Tabi gerekirse bu tereddütsüz yapılacaktır. Füze olarak görüyor, tabii ki gerekiyorsa. Bu yapılacak ve tereddütsüz yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
İsrail’den İran’a tarihi tehdit: “Sizi yeryüzünden sileriz”
Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
TFF'den Galatasaray'a haber uçuran casus tespit edildi. Şerafettin Tilki kozmik bilgileri patlattı
TFF'den Galatasaray'a haber uçuran casus tespit edildi. Şerafettin Tilki kozmik bilgileri patlattı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için B planı sızdı. Fatih Ergin CHP kulislerine bomba gibi düşen bilgiyi açıkladı Gündem
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için B planı sızdı. Fatih Ergin CHP kulislerine bomba gibi düşen bilgiyi açıkladı
Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur atasözünün anlamı nedir?
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Malatyaspor haykırdı: Bakanlık, TFF, UEFA, FIFA bize yardım etsin Spor
Malatyaspor haykırdı: Bakanlık, TFF, UEFA, FIFA bize yardım etsin
Mahkeme eski başbakanı devlet sırlarını ifşa etmekle suçladı Dünya
Mahkeme eski başbakanı devlet sırlarını ifşa etmekle suçladı
Netanyahu ile İsrail ordusu arasında kriz. İsrail basınından flaş iddia Dünya
Netanyahu ile İsrail ordusu arasında kriz. İsrail basınından flaş iddia
Hiranur Vakfı davasında karar Gündem
Hiranur Vakfı davasında karar