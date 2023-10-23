“Emir geldiğinde tereddüt etmeden İsrail’i füzelerle vuracağız”

Medya Haber'in haberine göre, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e İran'dan yeni bir tehdit daha geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkan Yardımcısı Ali Fadavi, emir verildiğinde veya gerektiğinde İsrail'in Hayfa şehrini tereddüt etmeden füzelerle vuracaklarını söyledi.

Hamas’ın 7 Ekim günü başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında, İsrail’in cevabı sert oldu. Çatışmaların 17. günündeyken her geçen gün sıcak gelişmeler devam ediyor. Savaşın sınırlarının genişlenme ihtimali var. Sürecin başından beri Filistin'e destek mesajları yağdıran İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir tehdit daha geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada askerlerin emir verildiğinde ya da gerektiğinde İsrail'in Hayfa şehrini tereddüt etmeden vuracakları ifade edildi.

"HAYFA ŞEHRİNİ TEREDDÜT ETMEDEN VURURUZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkan yardımcısı Ali Fadavi, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsrail’i tehdit eden Fadavi, emir verildiği takdirde İsrail’in Hayfa şehrini tereddüt etmeden vuracaklarını belirtti. Fadavi açıklamasının devamında İran ve İsrail arasında direk bir çatışma çıkacağı tehdidinde bulundu.

İRAN İSRAİL’E SALDIRIR MI?

Tahran Üniversitesi'nde konuşan Fadavi, İran'ın İsrail'e karşı doğrudan harekete geçmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı; "Bazılarınız pratik eylemi Hayfa'yı doğrudan füze ile vurmak olarak görüyor. Tabi gerekirse bu tereddütsüz yapılacaktır. Füze olarak görüyor, tabii ki gerekiyorsa. Bu yapılacak ve tereddütsüz yapılacaktır" açıklamasında bulundu.