Emlak Katılım'dan ilk çeyrekte 2 milyar lira net kar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emlak Katılım'dan ilk çeyrekte 2 milyar lira net kar
Emlak Katılım, yılın ilk çeyreğinde, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 114 oranında artışla net 2 milyar TL kar elde etti. Bankanın Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 98,3 milyar TL olarak açıklandı.

Banka tarafından yapılan açıklama kapsamında, ekonomik büyümeye ve istihdama katkısı yüksek sektörlere, sürdürülebilir ve erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarını devam ettiren Emlak Katılım, 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde istikrarlı büyümesini devam ettirdi. Bankanın Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 98,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Emlak Katılım, reel sektöre sunduğu katkılar ile 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 114 oranında artışla birinci çeyrekte net 2 milyar TL kar elde etti.

Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 199,3 milyar TL toplanan fonlarını da 157,3 milyar TL düzeyine çıkartırken, kullandırılan fon büyümesi yüzde 12 seviyesinde oldu.

Bankanın bu yılın birinci çeyrek sermaye yeterlilik oranı, yüzde 19'luk artışla yasal yükümlülük seviyesinin üzerine çıktı.

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