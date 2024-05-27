Emlak kralının oğlu Porshe aracı ile insanları ezdi. 2 kişi öldü

Geçtiğimiz aylarda yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’un kaza yaptığı olayda 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Eylem Tok ve oğlu olayın ardından ABD’ye kaçmıştı. Bu olayın bir benzeri de Pakistan’da yaşandı.

Emlak kralı Vishal Agarwal’in 17 yaşındaki oğlu Vedant Agarwal'ın, 19 Mayıs'ta Pune'da iki kişinin ölümüne yol açan ölümcül kazaya karıştı. 17 yaşındaki Agarwal, Porshe aracıyla hız yapıp insanları ezdi.

Katil Agarwal, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ölenlerin yakınları ise Agarwal’in terk edilmiş aracını taşladı.

Öte yandan 17 yaşındaki katilin arabasını bırakıp eğlenceye devam ettiği iddia edildi. Yaşanan kaza sonucu motosikletli Anis Avlia ve Ashwini Kosta’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Agarwal ailesinin geçmişine bakıldığında Bramhadutt Agrawal'ın 40 yıllık BramhaCorp adında şirketi var. Şirket konaklama işinin yanı sıra konut ve ticari işlerle de ilgileniyor. Şirketin Pune'da Le Meridien Mahabaleshwar ve Sheraton Grand gibi lüks otelleri olduğu öğrenildi.

Şirket ayrıca Pune emlak piyasasında çeşitli orta segment ve lüks konut projelerinin yanı sıra Budhwar Peth, Kalyani Nagar, Pune Camp bölgesi ve Bavdhan gibi bölgelerde çeşitli ticari projelerin inşasında yer alıyor.

TİMUR CİHANTİMUR OLAYI NEYDİ?

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde bir trafik kazasına karıştı.

17 yaşındaki Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden oldu. Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu T.C., ABD'ye kaçtı. Hem Tok hem de Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

TİMUR CİHANTİMUR OLAYINDAN GÖRSELLER: