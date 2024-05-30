Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri yarın bitiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri yarın bitiyor

Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Vatandaşlar Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri ödemelerini belediyeler ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Emlak vergisinde yarın son gün.Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan vatandaşların ödemesi gereken Emlak vergisi için süre daraldı, yarın bitiyor. Gayrimenkulü geçen yıl alanlar bu yıl, 2024 yılında alanlar ise ödemeye 2025 yılında başlayacak.

KARTLA DA ÖDENEBİLİNİYOR

Vatandaşlar yarın sona erecek olan emlak vergisini nakit ödeyebildikleri gibi kredi kartı ile de yapabiliyorlar. Ödemeler, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliniyor.

VERGİDE MUAFİYET

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan emlak vergisinden muaf tutuluyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf. Emlak vergisini zamanında ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 gecikme zammı uygulanacak. Bu arada Emlak vergisinin iki taksiti de tek feserde ödenebiliyor.

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