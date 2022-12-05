Hatice Aslan emlakçı emlakçı gezdi. ''Eski semtime dönebilirim''

Oyuncu Hatice Aslan, önceki akşam Cihangir'de bir emlakçıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Aslan, eski semtine dönmek için ev baktığını söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Hatice Aslan geçen günlerde "Şöhreti seviyorum, çünkü günlük hayatımı devam ettiriyorum. Metrobüse biniyorum, metroya biniyorum. Herkesle merhabalaşıyoruz. Hayatımı çok kolaylaştırıyor şöhret" demişti. Bu sözlerine açıklık getirdi.

Aslan "Sözlerim o anlamda değildi. Şöhret değil, tanınmış olmaktan bahsettim. Tanınmış biriyseniz önyargıyı geçmiş oluyorsunuz. Her şey daha kolay oluyor" dedi.

"ESKİ SEMTİME DÖNEBİLİRİM"

Hatice Aslan'ın menajeri için ev baktığı öğrenildi. Bu sebeple emlak ofisinden çıkarken objektiflere yansıyan ve daha önceden Cihangir'de oturan Aslan, "Yakın zamanda ben de yeniden eski semtime dönebilirim" ifadelerini kullandı.

