Emlakta yapay zeka dönemi

Patronlar Dünyası’nda yer alan bilgilere göre, ABD'deki bir lüks emlak grubu, alıcıların ev aramak için iletişim kurabilecekleri bir yapay zeka avatarı yarattı.

Luxury Realty Group (LRG), lüks evve apartman daireleri satın almak isteyen kişiler için arama deneyimini teknolojiye uyarlayan, avatar biçiminde, sohbete dayalı yapay zeka destekli bir sanal asistan geliştirdi.

ZEVKE GÖRE EV GÖSTERİYOR

Alıcılar artık yapay zeka avatarıyla doğrudan etkileşim kurabiliyor, bu da artık arama kriterlerini manuel olarak girmeleri gerekmediği ve bunun yerine avatardan zevklerine uyan evleri göstermesini isteyebilecekleri anlamına geliyor. Avatar alıcılara uyarılar gönderecek ve aramalarının bir parçası olarak değerlendirebilecekleri mülkler öneriyor.

EV TURU

Şirket ayrıca, alıcıların sohbet yoluyla ev turu talep etmelerini sağlayacak bir güncelleme yayınlamayı hedefliyor.

Öte yandan LRG’nin sahibi Bruce Hiatt, ajansın alıcılara ve satıcılara yardımcı olmak için teknolojiyi kullandığını, ve bu yeni gelişmenin süreci hızlandıracağını söyledi. Hiatt, "Artık yapay zeka teknolojisi ile çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz" dedi.