Emmanuel Boateng Konyaspor'da

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Emmanuel Boateng Konyaspor'da
Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in kulübü ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Konyaspor, orta saha mevkisinde oynayan Ganalı futbolcu Emmanuel Boateng’i transfer etmek için Elfsborg takımıyla görüşmelere başladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, “Konyaspor’umuz, orta saha oyuncumuz Emmanuel Boateng’in kulübü Elfsborg ile transfer görüşmelerine başlamıştır. Ganalı oyuncu, sağlık testleri ve son görüşmeler için Konya’ya gelmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

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Emmanuel Boateng, 2021-2022 sezonunda Elfsborg takımına katılmış ve kulübüyle 2025 yılı sonuna kadar anlaşma imzalamıştı.

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