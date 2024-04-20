Emniyet açıkladı! Pazar günü bu yollar kapalı

Kaynak: AA
Emniyet açıkladı! Pazar günü bu yollar kapalı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğa Koşusu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahların kullanıma sunulacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, pazar günü sabah saat 07.00’den öğle 12.00’ye kadar Üsküdar’daki Harem Sahil Yolu başta olmak üzere, belirli caddeler ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL’DA PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Kapatılacak yollar arasında Hakimiyeti Milliye Caddesi’nin bir kısmı, Paşalimanı Caddesi ve Kuzguncuk Çarşı Caddesi bulunuyor. Trafik akışının kesintiye uğrayacağı diğer noktalar ise Kuzguncuk tünel çıkışı ve bağlantılı cadde ile sokaklar. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi ve Gümüşyolu Caddesi gibi alternatif güzergahlar belirlendi.

HANGİ YOLLAR ALTERNATİF OLARAK SUNULDU?

Emniyet yetkilileri, sürücülerin D-100 Karayolu ve Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi gibi alternatif yolları kullanmalarını tavsiye ediyor.

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