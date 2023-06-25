Emniyet bayram denetimlerinde dron desteği aldı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası ve şehir içi yollarında bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini artırdı.

Ekipler, bayram öncesi, bayram günleri ve sonrasını kapsayacak şekilde gerekli tedbirleri aldı.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

EMNİYETE DRON DESTEĞİ

Kentin muhtelif bölgelerinde dron destekli denetimlerde gerçekleştiren ekipler kurallara uymayan sürücüleri cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin bayram tatili süresince devam edileceği bildirildi.