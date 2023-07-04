Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Soylu ekibine operasyon

İlk değişiklik personel dairesinde gerçekleşti. Personel Başkanı Ogün Vural İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın onayı ile görevden alındı.

Böylelikle, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde beklenen atamalar bu akşam başlamış oldu.

T24’ün aldığı bilgiye göre, yeni kabine ile birlikte Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın Emniyet Genel Müdürü olarak atanmasının ardından, önceki Bakan Süleyman Soylu’nun ekibine yönelik ilk atama bu akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

Bu atama, teşkilatta Soylu’nun ekibine yönelik beklenen tasfiye hareketinin işareti olarak değerlendirildi.

BİLGİ SIZMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yerlikaya akşam saatlerinde Emniyet teşkilatındaki tüm atamalara ait işlemleri yürüten personel biriminin başındaki isim olan Ogün Vural’ı görevden aldı.

Vural’ın yerine Soylu döneminden önce Personel Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ve halen Polis Başmüfettişi olarak çalışan Ahmet Acar’ı Personel Başkanı olarak görevlendirdi.

Görev değişikliği ile yeni yapılacak atamalar konusunda Soylu ekibine bilgi sızmasının da önüne geçilme amacının bulunduğu, emniyet kaynaklarınca ifade edildi.