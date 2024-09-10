Emniyet kemeri sayesinde ölümden döndü

Bursa-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada, emniyet kemeri takılı olan yolcu hafif şekilde yaralanırken, kemer takılı olmadığı belirlenen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-İzmir Otoyolu'nun Doğanköy mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, İzmir'de kargo dağıtım şirketi ortakları Muratcan Atay (34) ve Turgut Özdemir (50), telefonda pazarlık yaptıkları hafif ticari aracı satın almak üzere İstanbul'a gitmişti. Satış işleminin ardından 34 HF 3462 plakalı aracı alan iki ortak, İzmir'e dönüş için yola çıktı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde mola verdikten sonra, Muratcan Atay direksiyon başına geçti ve Turgut Özdemir yolcu koltuğuna geçti. Özdemir, emniyet kemeri takılı olarak yolda uyurken, Atay kontrolündeki araç Doğanköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Muratcan Atay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği, kemeri takılı olan yolcu Turgut Özdemir'in ise hafif yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından Özdemir ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Atay'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.