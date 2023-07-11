Emniyet müdürü gitti. Çete yakalandı. Çetenin başındaki isim Soylu’nun halasının oğlu

T24 yazarı Tolga Şardan, Marmaris'te faaliyet gösteren bir tersaneye sahip olan özel firmanın ortağı M.Ö.'nin hisse devriyle ilgili bıçaklı saldırıya uğramasıyla başlayan olaylar zincirinin detaylarını paylaştı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin ilginç bağlantılarının ortaya çıktığını, olayın başındaki Sefa Dönmez'in dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu olduğunu belirten Şardan, akabinde Marmaris'te adli soruşturma başlatıldığını söyledi.

Şardan, "Dönmez, sonrasında memleketi Trabzon'da Temmuz 2022'de tartıştığı bir kişi tarafından tabanca ile öldürüldü. Dolasıyla soruşturma düştü" bilgisine yer verdiği yazısında şunları kaydetti:

Bu olayla ilgili adli süreç devam ederken, bu kez tersane firmasının ortağı M.Ö., Aralık 2022'de Marmaris'te evine giderken kurşunlandı. Kışın boş olan ilçede MOBESE kameraları olmasına karşın zanlılar kayıplara karışmayı başardı.

HAKAN FİDAN'IN ADINI KULLANIYORLARDI

Bu kez Mart 2023'te ilçede yine kriminal olay gerçekleşti. Bu kez kendilerini dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yakını olarak tanıtan bir grup, firmaya gelerek yine hisselerin devrinin sağlanması amacıyla iş insanı M.Ö.'yü tehdit etti. Olay, polise ve savcılığa yansıdı, doğal olarak. Polis, tehdit iddiasında adı geçenleri savcılık talimatı çerçevesinde yol kontrolü sırasında gözaltına aldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ GİTTİ ZANLILAR YAKALANDI

Haklarında yapılan şikâyete Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı "takipsizlik" kararı verdi. Şüphelilerin savcılık talimatıyla gözaltına alınması işlemini gerçekleştiren polis amiri ise Marmaris'teki görevinden alındı. Marmaris KOM Bürosu'nda görevli polis amiri Muğla merkeze çekilerek Asayiş Şubesi'nde görevlendirildi.

Şardan şunları yazdı:

Olaylar devam edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma çerçevesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız görevden alınıp Muğla merkeze çekildi.

Bu arada, iş insanı M.Ö.'nün evinin önünde vurulmasıyla ilgili yine savcılık talimatıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şubesi zanlıların yakalanması için çalışma başlattı ancak bir ilerleme sağlanamadı. Ta ki, Kapsız görevden alınana dek. Kapsız'ın görevden alınmasından on gün sonra Muğla KOM ekipleri, M.Ö.'yü vuranları yakaladı.

Polisin; Muğla, İstanbul, Samsun ve Ağrı'da yaptığı operasyonlarda şüpheli olarak gözaltına alınan 6 kişiden 5'i mahkemece tutuklandı. Kapsız'ın sorumlu olduğu ilçede işlenen bir suçun faillerinin, Kapsız'ın görevden alındıktan sonra yakalanıp tutuklanmasının yarattığı soru işaretinin elbette yanıtı vardır. Yanıt; zanlıların polis tarafından korunması şüphesidir.

NE OLMUŞTU?

Haberlerde çıkan olayı anlatan Barış Pehlivan, “Tershaneye alınmayan M. Ö. ile diğer ortak arasında tartışma çıktı. Araları açık olan ve birbirleri hakkında defalarca şikâyette bulunan ortaklar arasındaki sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem Sarban, bir bıçakla M. Ö’yü, Cabbar Ö.yü ve Kenan Zaimoğlu’nu yaraladı.” diye aktarmıştı

SOYLU’NUN HALASINI OĞLU TEHDİT ETTİ

Üç gün önce çıkan bu haberlerde kritik bir eksik, gizlenen bir yön olduğunu söyleyen Pehlivan, “Bıçaklanan işadamı M. Ö’nün şoförü Mehmet Sider’in tutanağa geçen şikâyetinden okuyorum: ‘Oflu Sefa olarak bilinen Sefa Dönmez isimli şahıs ‘Anam avradım olsun, bu arabalar buradan çekilmezse sizi kepçeyle dışarı atacağım’ dedi.’ şeklinde anlatmıştı.

(Sefa Dönmez)