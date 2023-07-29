Emniyet şeridinde arıza yapan otomobile tır çarptı

Düzce’de emniyet şeridinde arıza yapan otomobile tır çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Emniyet şeridinde arıza yapan otomobile tır çarptı

Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul’a seyir halinde olan Turgay Cem idaresindeki 34 EBN 80 plakalı Tofaş marka otomobil arıza yapınca sürücü aracı emniyet şeridine çekerek aracın ön kaputunu açtı.

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Araçta arıza gidermek için pense ile çalışma yapıp telefonundan ışık açan şahıs aracında çıkan arızayı gidermeye başladı. Bu esnada aynı istikamette giden ve plakası öğrenilemeyen bir tır araca ve şahsa çarpıp olay yerinden kaçtı.

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Arıza gidermeye çalışan Turgay Cem olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Turgay Cem Düzce’de morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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