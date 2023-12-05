Emniyet şeridinde bekleyen otomobile tır çarptı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, emniyet şeridinde arızalı halde duran bir otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Emniyet şeridinde bekleyen otomobile tır çarptı

Kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yaralı sürücü ise tedavi altına alındı.

Arızalı otomobile tır çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Adilcevaz-Patnos karayolu üzerindeki Kömürlü köyü mevkiinde yaşandı. Adilcevaz’da taziye ziyaretinden dönen Hanifi Yıldızcan (24) yönetimindeki 06 ET 3389 plakalı otomobilin elektrik aksamında arıza meydana geldi. Yıldızcan, otomobilini emniyet şeridine çekerek inmeye çalıştı. Bu sırada, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tır, otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yaklaşık 70 metre sürüklendi ve hurdaya döndü. Tır ise yol kenarına savruldu.

Kadın sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada, otomobilde bulunan Hanifi Yıldızcan yaralanırken, eşi Vahide Yıldızcan (22) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis, jandarma ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı ve ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Vahide Yıldızcan’ın cenazesi ise AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü.

Soruşturma sürüyor

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Karayolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

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