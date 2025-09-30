Emniyet şeridinde kaza: Motosiklet sürücüsü yaralı!

Kaza, saat 16.00 civarında Ergene-Çorlu çevre yolunda gerçekleşti. Hüseyin Samih İtem, arızalanan 34 MSZ 471 plakalı otomobilini emniyet şeridine çekti. Bu sırada Halil Cihad Özmen’in kullandığı 34 NRM 466 plakalı motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Özmen yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halil Cihad Özmen, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, otomobil sürücüsü İtem’i ifade almak için emniyete götürdü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.