Empoli taraftarından İsrail'e kırmızı kart

Carlo Castellani Stadı'nda konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Empolili taraftarlar, tribünlerde Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla soykırımcı İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini ortaya koydu.

Taraftarlar, İsrail soykırımına kırmızı kart gösterirken tribünlerin bir bölümü adeta kırmızıya büründü. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarla İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL'E KIRMIZI KAR GÖSTER

UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulunan taraftarlar, üzerinde "Show Israel The Red Card (İsrail'e Kırmızı Kart Göster)" ifadesinin bulunduğu pankart açtı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 48 bin 329'a, yaralıların sayısının ise 111 bin 753'e yükseldi.