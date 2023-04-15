Çocuklarından Emre Altuğ'a sürpriz doğum günü kutlaması

Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle sevenlerinin gönlünde taht kuran Emre Altuğ, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor.

'Sevenler Ayrılmaz' adını verdiği yeni teklisinin tanıtım gecesi için bir mekanda sahne alan şarkıcı burada çocukları tarafından yapılan doğum günü sürpriziyle mutlu oldu.

Çağla Şıkel ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğulları Uzay ve Kuzey tarafından sahneye getirilen bir pastayla yeni yaşını kutlayan Emre Altuğ o anları gösteren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çocuklarına olan sevgisinin net bir şekilde görüldüğü videoyu Emre Altuğ, "Evlatların ‘sevenler ayrılmaz’ tanıtım gecesinde doğum günüm olması sebebiyle yaptıkları sürpriz ziyaret" notuyla paylaştı.