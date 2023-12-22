Emre Belözoğlu açık açık söyledi. Flaş itiraf

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra konuştu.

Belözoğlu, şunları söyledi:

"Gece gündüz gibi iki farklı yarı oynadık. Beraberlik için üzgünüm. Bitiricilikte kaliteli olamadık. Bitiricilikte kalitemiz yüksek olsaydı ilk yarıda maçı koparabilirdik. İkinci yarıda yaptığımız hamleler de hiç etki göstermedi. İkinci yarıdan hiç memnun değilim.

Transferde öncelikli bazı mevkilerimiz var. Onlardan biri santrafor değil. Geldiğim günden bu yana bizden önce fazla forma şansı bulamayan oyuncuların performansı arttı. Öncelikli mevki olarak santraforu söylemek doğru olmaz."

Belözoğlu, çarpıcı bir de itirafta bulunarak, saha zeminin çok kötü olduğunu ve bunun başkente yakışmadığını belirtti.

Belözoğlu, zor bir süreçten geçtiklerini de belirterek, "Sayın Başkan'ımızın içinde bulunduğu durum kolay değil. Kendi tarafımızdan bakarsak sahada kalmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Oyuncu grubum da başkanın hapiste olduğun bilerek, kulüple beraber yürümeye devam edecek. Takımıma, camiaya yakışacak şekilde bu süreci yönetecek tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Gönül ister ki skorlar da bunu desteklesin. Ben 13 yaşından beri futbolun içindeyim. Türk futbolunda gelinen sürece üzgün olmamak mümkün değil" dedi.

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