Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını ikna etti

Galatasaraylı Emre Kılınç ile bizzat bir görüşme gerçekleştiren Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu yıldız futbolcu ile prensipte anlaştı.

Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını ikna etti

Son şampiyon Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un önümüzdeki sezon kadroda düşününmediği Emre Kılınç’ın sıradaki durağı belli oldu.

EMRE BELÖZOĞLU BİZZAT İKNA ETTİ
Ajansspor’un haberine göre, Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Emre Kılınç ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşme sonrası oyuncu Başakşehir'e transfer olmayı kabul etti.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Haberde ayrıca oyuncu ile prensipte anlaşmaya varan Başakşehir yönetiminin bonservisi için Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç burada çıktığı 32 maçta 2 gol 4 asist kaydetti.

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