Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını ikna etti

Son şampiyon Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un önümüzdeki sezon kadroda düşününmediği Emre Kılınç’ın sıradaki durağı belli oldu.

EMRE BELÖZOĞLU BİZZAT İKNA ETTİ

Ajansspor’un haberine göre, Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Emre Kılınç ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşme sonrası oyuncu Başakşehir'e transfer olmayı kabul etti.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Haberde ayrıca oyuncu ile prensipte anlaşmaya varan Başakşehir yönetiminin bonservisi için Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç burada çıktığı 32 maçta 2 gol 4 asist kaydetti.