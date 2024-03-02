Emre Belözoğlu Morutan gerçeğini 'Artık ilk 11 oynayamaz' diyerek açıkladı

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Emre Belözoğlu Morutan gerçeğini 'Artık ilk 11 oynayamaz' diyerek açıkladı
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu; Morutan'ın, İstanbulspor maçında neden oynamadığını açıkladı.

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında harika bir performans sergileyen Morutan'ın, İstanbulspor karşılaşmasında neden oynamadığı merak konusu olmuştu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rumen futbolcu ile ilgili açıklamayı karşılaşma sonunda yaptı.

Basın toplantısı düzenleyen Belözoğlu, takımının etkili oyuncusu Olimpiu Morutan’ın neden forma giymediğiyle ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

“Morutan ilk 11’de oynamaya devam ederse kulübümüzü zor durumda bırakacak bir durum var. Morutan’ın sahada olması halinde kulübümüzün ödeyemeyeceği bir transfer ücreti ortaya çıkıyor. İki kulüp anlaşana kadar Morutan’ın ilk 11’de oynaması çok zor görünüyor. İki kulüp anlaşana kadar 11’de olamaz.”

Galatasaray, Morutan'ın, Ankaragücü'ne transferi sonrası KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Şirketimize 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini (3.000.000 Euro'dan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 Eur transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını Şirketimize ödeyecektir.

Yapılan anlaşma gereği, Kulübümüzün 3.000.000 Euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ankaragücü'nde 29 maça çıkan 24 yaşındaki Morutan, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

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