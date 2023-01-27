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Emre Çolak İspanya'ya transfer oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak, İspanya 3. Lig takımı CF Intercity ile anlaşmaya vardı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:33
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Emre Çolak, İspanyol takımıyla sözleşme imzaladı

Emre Çolak İspanya'ya transfer oldu
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak, İspanya'ya transfer oldu.

Son olarak oynadığı Göztepe ile kasım ayında yollarını ayıran Emre Çolak, İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sözleşme imzaladı.

İspanyol kulübü internet sitesinden 31 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığını duyurdu.

Futbola Galatasaray'da başlayan Emre Çolak, ayrıldıktan sonra Deportivo la Coruna, El-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe formalarını giydi.

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