Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Çolak, İspanya'ya transfer oldu.
Son olarak oynadığı Göztepe ile kasım ayında yollarını ayıran Emre Çolak, İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sözleşme imzaladı.
İspanyol kulübü internet sitesinden 31 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma yapıldığını duyurdu.
Futbola Galatasaray'da başlayan Emre Çolak, ayrıldıktan sonra Deportivo la Coruna, El-Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe formalarını giydi.
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