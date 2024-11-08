Emre Kınay ve Emine Ün'ün kızı Duru Kınay büyüdü aşık oldu! Bakın kiminle aşk yaşıyor

Ünlü oyuncular Emre Kınay ve Emine Ün'ün 19 yaşındaki kızları Duru Kınay, aşkını sosyal medya üzerinden duyurdu.

AŞKINI DUYURDU

Beylikdüzüspor futbolcusu Emirhan Çalışkan aşk yaşadığı ünlü ismin kızı ile birlikte çekildiği fotoğraf karelerini kişisel hesabından paylaşarak paylaşımına beyaz kalp emojisi koydu. Duru Kınay ise bu duygusal gönderiye, "Her şeyim" diyerek yanıt verdi.

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Emine Ün’ün, oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay, sosyal medyada annesine olan benzerliği ile gündem olmuştu.

EMRE KINAY KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Emre Kınay, tiyatrocu bir babanın oğlu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul Küçükçekmece’de tamamlayan Kınay, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı. 8 Mart'ta kendi tiyatro şirketini kurarak "Duru Tiyatro"yu hayata geçirdi.

Emre Kınay, TRT’de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı yarışma programlarında sunuculuk yaptı.

Kınay, kendisi gibi oyuncu olan Emine Ün ile evlendi. Bu birliktelikten Duru Kınay dünyaya geldi. Kınay, "Güneşin Kızları" adlı dizideki oyunculuk performansı ile izleyicilerini ekrana kilitlemişti.