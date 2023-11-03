Emre Kocadağ başkanlık için kolları sıvadı. Teknik direktörünü bile belirledi

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Emre Kocadağ, takımı 2020-2021 sezonunda şampiyon yapan Sergen Yalçın ile prensipte anlaştı.

Ayrıca diğer başkan adaylarının da teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile temasa geçtiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta geçici olarak teknik sorumluluk görevine getirilen Burak Yılmaz'ın ise yeni yönetimin önünü açmak için alınacak her türlü karara hazır olduğu bildirildi.

Yılmaz, ayrıca görev verilmesi halinde takımın teknik heyeti içerisinde de yer almak istiyor.

Bu arada Emre Kocadağ'ın başkan olması halinde ocak ayında en az 3 transfer yapacağı öne sürüldü.



Kocadağ'ın yapılması planlanan bu transferler için 20 milyon Euro civarında bir para ayırdığı iddia edildi.

Emre Kocadağ, mevcut yönetimin asbaşkanı olarak yer alıyor.