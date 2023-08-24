Emre Kocadağ biz kirli işlere girmeyiz mesajı vererek Ramos’un maliyetini açıkladı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ramos'un vergiler hariç 15 milyon Euro maliyeti olduğunu belirterek sosyal medyada konuşulanların aksine kimsenin sponsorluk için devreye girmediğini açıkladı.

Emre Kocadağ biz kirli işlere girmeyiz mesajı vererek Ramos’un maliyetini açıkladı

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Dinamo Kiev'le oynanacak olan UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“KULÜBÜ ÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYOR”
Kulübün daha önce transfer görüşmelerini sonlandırdığını açıkladığı Anderson Talisca ve Sergio Ramos’la ilgili olarak konuşan Kocadağ, "Taraftarın beklentisi başımızın üstüne. Talisca için özlem duyuyorsa bizim bunu görmezden gelme durumu olamaz. Girişimleri yaptık ama kulübü öyle bir şey düşünmüyor. Taraftarın bu kadar teveccühü varken, biz adım atmışken öyle bir durum olmuşken para noktasında tercih yaparak başka camiaya giderse taraftar istemez zaten. Kendisi de dün oynadı, goller de attı. Orada başarılı bir yaşamı var. Oradan dönüş olursa takipteyiz. Ramos'un 15 milyon Euro civarı vergi hariç maliyeti var. Geçmiş dönemde buradaki insanları popülist diye itham edenler. Bugün niye bu transferleri yapmadınız diye kızan taraftarla beraber bize serzenişte bulunuyor”

“FUTBOL ÇOK KİRLİ İŞLERİN DÖNDÜĞÜ BİR ENDÜSTRİ”
Emre Kocadağ, transferler için kimsenin sponsorluk için devreye girmediğini söyleyerek, "Bu parayı vereceğim, bu transferi yapacağım diyen birini görmedim. Keşke öyle bir şey olsa. İnsanlar adım atmıyoruz sanmasın. Kampanyalarda yapılan ödemeler ortada. Bunlar hep sosyal medyada insanları kandırıyorlar. Bize gelip şu transferi yapın şu parayı vereceğim diyen olmadı. Başka takımlarda bu var. Futbol çok kirli işlerin döndüğü bir endüstri. Bu noktada bir istihbarat yürütmesi lazım TFF'nin. Bu transferleri yapanlar kim, ismini açıklamayan hayırseverler kim onları da görelim. Bu transferler neyin karşılığında yapılıyor, bu soruların cevabını devlet zaten biliyordur. Kimse bizden Beşiktaş ekonomisin bozacak maliyette transfer beklemesin”

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