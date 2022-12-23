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Beşiktaş'tan Ankaragücü çıkışı: Her yerde çıkar oynarız

Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları çekildi. Ankaragücü Beşiktaş eşlesmesi sonrasında

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 13:54
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Emre Kocadağ: Şanlıurfa ile oynadık. Ankara'yla da oynarız

Beşiktaş'tan Ankaragücü çıkışı: Her yerde çıkar oynarız
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ,  Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, şunları söyledi:

"Bu turdan sonra zor veya kolay kura yok. Biz geçen turda Şanlıurfaspor ile oynadık, 2. Lig takımı olmasına rağmen tempolu oynadılar, iyi mücadele ettiler. 2-0 geriye düştük ilk yarıda. Tek maç usulü olduğu için her takım varını yoğunu ortaya koyuyor. Ankaragücü zaten Süper Lig ekibi, iyi bir takım. Biz Ziraat Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında kupayı müzemize götürmek istiyoruz. İnşallah galip gelen, tur atlayan taraf oluruz.

Lig maçında Ankara'da tatsız olaylar yaşanmıştı ama o maç sonrası TFF cezai şartları uygulamıştı. Biz hiçbir kulübün ferdi olaylarını, tüm camialara mal etmeyiz. Ankaragücü Başkanı ve yönetimi, çok ciddi üzüntülerini ifade ettiler. Biz bir problem olacağını düşünmüyoruz. Devletin kanunları, TFF'nin kuralları  bellidir. Beşiktaş, Türkiye'nin her yerinde maçını oynar. Bizim hiç çekincemiz, endişemiz yok"

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