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Beşiktaş TFF'ye başvuru yapacak

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Kocadağ, TFF'ye gideceklerini söyledi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 00:17
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Emre Kocadağ'dan derbi sonrası flaş açıklamalar

Beşiktaş TFF'ye başvuru yapacak
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR HİÇ DEĞİŞMİYOR"
Beşiktaş Asbaşkanı basın mensuplarına açıklamasında; "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hepsi canla başla mücadele ettiler. Bu maçın öncesinde, çok ilginç bir olay yaşandı. Sene başından bu yana bir alametifarika gibi sunulan yapay zeka ortadan kaldırıldı ve buraya manuel zekayla bir hakem atandı. Sezonun en önemli maçına yapay zekayı kullanmayıp, manuel zeka ile atanan Halil Umut Meler... VAR hakemi Alper Ulusoy. Bunlar hiç değişmiyor. Bunlar hep Beşiktaş aleyhine karar veriyor. Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahada bizler takım olarak geri çevirdik." dedi.

"TFF'YE GEREKLİ BAŞVURULARI YAPACAĞIZ"
Kocadağ açıklamasının devamında; "Bugün yaşananlar, devreye giren manuel zeka, atanan hakem, yaşanan maç... Sonuç ne olursa olsun, maçta olanları herkes gördü. 'Beşiktaş'ı yarışın dışına itelim de bu söylemlerden vazgeçsinler' diye bir operasyon çekilmek istendi diye düşünüyoruz. TFF'nin ligden çekilen takımların maçları için verdiği kararın doğru olmadığını söyledik. Kamuoyu oluştu. Kamuoyu adalet çağrısı yapıyor. Bu karar vicdanlara sığmıyor. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. Bu konuda TFF'ye gerekli başvuruları yapacağız." sözlerini sarfetti.

"ÇÖZÜM REÇETESİ SUNSUNLAR"
Beşiktaş Asbaşkanı; "Büyük ihtimalle derbinin sonucunu, bu haftaki maçların sonucunu beklemişlerdi. Bu hafta TFF'nin kararı düzelttiğine yönelik haberi almak istiyoruz. Biz sezon sonunda rakiplerimizden daha fazla deplasman maçı oynamış olmak istemiyoruz. Bize bir çözüm reçetesi sunsunlar. Kulüpler Birliği'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek zorunda kalanlar var. Adalet çağrısı yapanlar var, ama bazıları kendilerine göre hesap yapıyor." açıklamasında bulundu.

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