Beşiktaş'tan Kayserispor'a Onur Bulut yanıtı. Emre Kocadağ konuştu

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut'un transfer süreciyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer sürecinde yanlış bir şey yapmadıklarını belirtti.



"HER ŞEYİ YASAL OLARAK YAPTIK"

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Emre Kocadağ transfer süreciyle ilgili, "Biz yasal olarak ne gerekiyorsa onu yaptık ve yaptığımız her işlemi hukuka uygun olarak gerçekleştirdik. Bu nedenle Beşiktaş Kulübü olarak rahatız. Konuyla ilgili olarak zaten gerekli açıklamaları Onur Bulut yaptı ve haklı olduğunu ifade etti. Zaten kulübün resmi antetli yazışmaları da bu haklılığımızı ortaya koyuyor." dedi.



Kocadağ ayrıca, "Onur Bulut Beşiktaş'ın futbolcusudur ve bu konuyla ilgili olarak söyleyecek başka bir şey bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

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