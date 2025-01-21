Emre Kongar, Ümit Özdağ yayını yapıldığı sırada fenalaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emre Kongar, Ümit Özdağ yayını yapıldığı sırada fenalaştı

Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Emre Kongar katıldığı TELE1 yayınında, Merdan Yanardağ'ın Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı haberini verdiği sırada fenalık geçirdi.

Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Emre Kongar "Dilerim kimse bir şey fark etmemiştir! Zaten şu anda gayet iyiyim" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Emre Kongar katıldığı TELE1 yayında geçirdiği fenalık sonrası X hesabından açıklama yapan Kongar, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Emre Kongar paylaşımında "Kalbimden çıkan ana atar damarda % 80 daralma olduğu için yeni stent takılmıştı. Canlı yayın sırasında, aniden Merdan Yanardağ Zafer Partisi Gen. Bşk. Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı haberini verince stresten fena oldum. Ama durumu idare ettim. Şimdi iyiyim. Geçmiş olsun Özdağ!" dedi.

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