Emre Kongar, Ümit Özdağ yayını yapıldığı sırada fenalaştı

Gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Emre Kongar "Dilerim kimse bir şey fark etmemiştir! Zaten şu anda gayet iyiyim" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Emre Kongar katıldığı TELE1 yayında geçirdiği fenalık sonrası X hesabından açıklama yapan Kongar, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Emre Kongar paylaşımında "Kalbimden çıkan ana atar damarda % 80 daralma olduğu için yeni stent takılmıştı. Canlı yayın sırasında, aniden Merdan Yanardağ Zafer Partisi Gen. Bşk. Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığı haberini verince stresten fena oldum. Ama durumu idare ettim. Şimdi iyiyim. Geçmiş olsun Özdağ!" dedi.