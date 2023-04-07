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Emre Mor Beşiktaş derbisinde sinyal vermişti

Fenerbahçe'de Emre Mor Kayserispor maçındaki performansıyla sınıfı geçti. Mor Beşiktaş derbisinde iyi oyunun sinyallerini vermişti.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:12
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Emre Mor şansını kullandı

Emre Mor Beşiktaş derbisinde sinyal vermişti
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Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Emre Mor, bu sezon bulduğu şansları iyi değerlendirdi.

Buna rağmen Jorge Jesus, özellikle ligde öğrencisini 11'de fazla düşünmedi. Emre. ligde en son 15 Ocak'taki Gaziantep maçında 11'de görev yapmıştı.

Tecrübeli teknik adam Kayserispor maçında sağ kanatta 25 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.

Yıldız futbolcu, Kayserispor karşısında maça damgasını vurdu. Emre, 8. dakikada ceza sahası içinde Valencia'nın indirdiği topa sol ayağıyla düzgün vurarak şık bir golle takımını öne taşıdı.

Başarılı hücum oyuncusu, 42'de ise atağı sürükledikten sonra Serdar Dursun'la ver kaç yapıp bu kez sağ ayağıyla ön direğe harika bir şut yolladı ve skoru 2-1 yaptı.

Emre Mor, ikinci yarıda bir sakatlık yaşadıktan sonra Jesus kendisini riske etmedi ve 67. dakikada kenara aldı. 
 

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