Emre Ulaş Erkin Koray'ı öbür tarafta kimlerin beklediğini çizdi

Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray, Kanada'da kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. Gündeme dair çizimleri ile adından söz ettiren Emre Ulaş bugün Türk rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'ı çizdi. Ulaşın çiziminde Koray'a Barış Manço ile Cem Karaca eşlik etti.

Uzun zamandır ikinci adresi Kanada’da bulunan Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Erkin Koray‘ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldı. Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Koray, yaşamını yitirdi.

Damla Koray, yaptığı paylaşımda babasına şu ifadelerle veda etti:

"Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu rockın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et."