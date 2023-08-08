Emre Ulaş Erkin Koray'ı öbür tarafta kimlerin beklediğini çizdi

Gündeme dair çizimleri ile adından söz ettiren Emre Ulaş bugünkü karikatüründe dün hayata gözlerini yuman Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden Erkin Koray'ı çizdi.

Emre Ulaş Erkin Koray'ı öbür tarafta kimlerin beklediğini çizdi

Türk rock müziğinin efsanevi isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray, Kanada'da kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. Gündeme dair çizimleri ile adından söz ettiren Emre Ulaş bugün Türk rock müziğin efsane ismi Erkin Koray'ı çizdi. Ulaşın çiziminde Koray'a Barış Manço ile Cem Karaca eşlik etti.

emre-ulas.jpg

Uzun zamandır ikinci adresi Kanada’da bulunan Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Erkin Koray‘ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldı. Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Koray, yaşamını yitirdi.

Damla Koray, yaptığı paylaşımda babasına şu ifadelerle veda etti:

"Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu rockın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et."

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Marmaray’da trenin önüne atladı. Panik dolu anlar kamerada Güncel
Marmaray’da trenin önüne atladı. Panik dolu anlar kamerada
Yolcu otobüsünün ikram dolabından 12 kilo uyuşturucu çıktı Güncel
Yolcu otobüsünün ikram dolabından 12 kilo uyuşturucu çıktı
Polonya, Belarus sınırına asker yığıyor Dünya
Polonya, Belarus sınırına asker yığıyor
Kahramanmaraş'ta kömür işletmesinde hortum Güncel
Kahramanmaraş'ta kömür işletmesinde hortum
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı? Keşfet
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı?
Asena'nın acı günü Magazin
Asena'nın acı günü
Chelsea'de flaş Ziyech gelişmesi. Forma numarası verilmedi Spor
Chelsea'de flaş Ziyech gelişmesi. Forma numarası verilmedi