Emre Ulaş’tan müthiş karikatür: Erdoğan yerel seçimde halka çay yerine bunları atacak

Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş, yerel seçimlere 8 ay kala art arda gelen zamları anlattığı bir karikatür çizdi.

Emre Ulaş’tan müthiş karikatür: Erdoğan yerel seçimde halka çay yerine bunları atacak

KDV zamlarını ve yerel seçim etkilerini anlatan bir karikatüre imza attı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazanmasının ardından zamlara tam gaz başlandı.

Karikatürleriyle hem güldüren hem de düşündüren Emre Ulaş, birkaç gündür gündemden düşmeyen KDV zamlarını, sigara zamlarını, akaryakıt zamlarını ve IMEI kayıt zamlarının art arda gelmesiyle dikkat çeken bir karikatüre imza attı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 8 ay kalmasıyla birlikte seçimler daha fazla yaklaşmadan yapılan zamlar tepki çekmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de yer aldığı karikatür, zamlarda Şimşek etkisi olduğunu gösterir nitelikte.

İŞTE O KARİKATÜR:

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