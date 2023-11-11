Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü

Usta karikatürist Emre Ulaş, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında cereyan eden hukuk skandalında tarafsız olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ifadesini düşündürücü bir biçimde çizdi.

Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş çizdiği karikatürde, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından alevlenen tartışmalara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, taraf değil hakem konumunda olduğunu söylemesini düşündürücü bir şekilde resmetti.

Emre Ulaş'tan işte o 'taraf değil hakem' karikatürü:

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Karikatürde Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi üyeleri müsabaka yapmaya hazırlanıyor. Yargıtay üyelerinin, Erdoğan’a kısık sesle, “Efendim hakemliğe soyundunuz ama formayı unutmuşunuz” dediği görülüyor.

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