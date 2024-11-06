Emülasyonun gücü: macOS High Sierra, Samsung Galaxy A serisinde çalıştırıldı

Apple, kendi işletim sistemlerini yalnızca belirli cihazlarda çalışacak şekilde tasarlayarak, bu sistemlerin diğer markalarda kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Ancak, emülasyon teknolojisi, bu kısıtlamaları aşarak Apple’ın yazılımlarını, orijinal cihazlar dışında çalıştırma imkanı sunuyor. Reddit kullanıcısı ‘Aggressive_Level7574’, Samsung’un Galaxy A serisi bir modelinde macOS High Sierra’yı çalıştırmayı başardığını duyurdu.

Kullanıcı, Samsung’un amiral gemisi olmayan cihazlarında macOS High Sierra’yı başlatmayı başardığını ancak Galaxy A modelinde Samsung DeX desteği olmadığından, işletim sisteminin harici monitörde görüntülenemediğini belirtti.

Vectras VM kullanılarak yapılan emülasyon sayesinde, yedi yaşındaki macOS High Sierra, Galaxy A cihazında başarılı bir şekilde çalıştırıldı. Ancak, DeX desteği olmayan bu modelde, macOS'un harici bir ekranda kullanılabilmesi mümkün olmuyor. Samsung’un premium cihazlarında ise DeX desteği bulunduğundan, Galaxy S24 Ultra gibi amiral gemisi modellerde bu işlem yeniden denenebilir.

Reddit kullanıcısı, emülatör aracılığıyla işletim sistemini başarıyla başlattığını belirtmiş olsa da, macOS High Sierra'nın Galaxy A cihazındaki performansı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Bu, cihazın çıkış yılına bağlı olarak, macOS High Sierra’nın performansının oldukça değişken olabileceği anlamına geliyor. Yine de, bu tür denemeler, emülasyonun gücünü ve mümkün olan yenilikçi uygulamaları gözler önüne seriyor.