En az 20 yıl yaşlandıran besinler ortaya çıktı

Uzmanı, bazı besinlerin bir anda yaşlanmaya yol açtığını belirtti. Besinlerin hangileri olduğu duyuruldu. Ayrıca uzmanı nedenlerini anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
En az 20 yıl yaşlandıran besinler ortaya çıktı

Cildimiz, çevremiz, genlerimiz ve cilt bakım alışkanlıklarımız tarafından etkilenir. Bu bilinen bir gerçektir. Ancak, yediğimiz yiyeceklerin cildimiz üzerindeki etkisi hakkında çok az şey biliyoruz.

Uzmanı, bazı yiyeceklerin sadece akne nedeni olmakla kalmayıp, aynı zamanda yüzümüzdeki ince çizgi ve kırışıklıkların çok erken ortaya çıkmasını da tetiklediğini dile getirdi.

Ayrıca şunları söylendi:

“Özellikle işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker, kızarmış yiyecekler gibi besinler, cildimizin yaşlanmasına neden olan faktörleri artırıyor.”

İşlenmiş etlerin, vücudumuzda iltihaplanmaya sebep olan çok miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirtildi.

Doymuş yağ bakımından zengin etlerin, sivilce oluşumunu artırdığını söylendi. Bunun sebebi; bu tür etlerin, sebum üretimini ve akne oluşumunu tetikleyen androjen hormonunu uyardığı düşünülüyor.

Cilt sağlığı ve beslenme arasındaki bağlantıya baktığımızda, bazı yiyeceklerin yaşlanma sürecimizi hızlandırdığını görebiliyoruz. Örneğin; sosis ve patates gibi sevilen yiyecekler, cildimizin en büyük düşmanı olabilir.

Süt ürünleri de, akne oluşumunda rol oynayan yiyecekler arasındadır. Özellikle inek sütü, insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) adlı bir hormonu artırır. Bu hormon, cildimizin yağ bezlerinin büyümesine ve daha fazla sebum üretmesine neden olur. Bu da, daha fazla sivilce ve daha fazla kırışıklık demektir.

Yağlı etler yerine, daha yağsız protein kaynakları tüketmek, cildimizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilir. Tavuk, balık, hindi gibi etler, hem daha kaliteli hem de daha az yağlı alternatiflerdir.

Az yağlı ve yağsız süt ürünleri de, normal sütten daha kötüdür. Çünkü, bu ürünlerde daha fazla şeker bulunur. Şeker de, cildimizin yaşlanmasını hızlandıran bir faktördür.

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