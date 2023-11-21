En az 6 ay ikamet edilen iller belli oldu. Neredeyse her cevaptan o il çıktı

TÜİK’in 2022 sonuçlarına göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun %18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya izledi.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu.

Ekşi Sözlük sitesinde sorulan soruya gelen cevaplar gündem oldu. Şu ana kadar en az 6 ay ikamet edilen iller soruldu.

CEVAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Verilen cevaplar pek de şaşırtmadı. Neredeyse her cevaptan İstanbul çıktı. Ardından İzmir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli verilen cevaplar arasında.

Öte yandan TÜİK, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu illeri de açıkladı. Sırasıyla Tunceli, Muğla, Mardin, Girsesun, Gümüşhane….

İŞTE GELEN CEVAPLAR: