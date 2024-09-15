En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor

HİBRİT ARAÇ TEKNOLOJİLERİ: TAM, YARI VE ŞARJ EDİLEBİLİR MODELLER

Hibrit araçlar, teknolojik yapısına göre üçe ayrılıyor: Tam hibrit, yarı hibrit ve şarj edilebilir hibrit. Yarı hibrit araçlar, tam hibritlere göre daha basit bir sisteme sahip ve araç sadece elektrik motoruyla hareket edemiyor. Bu modellerde elektrik motoru, benzinli motorun yükünü hafifletmek ve yakıt tüketimini azaltmak amacıyla tasarlanmış. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar ise şebekeden şarj edilebilen bataryalarıyla dikkat çekiyor. Tam elektrikli sürüş modunda 50 ila 100 kilometre menzil sunabilen bu araçlar, kısa mesafeli yolculuklar için oldukça cazip.