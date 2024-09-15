En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor

En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor
Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar

Hibrit araçların pazar payı Türkiye'de yüzde 15'i aştı. Elektrikli araçlara bir alternatif olarak öne çıkan plug-in hibrit (PHEV) modelleri, 100 kilometrede 2 litrenin altında yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Türkiye'de, benzinli otomobillerin ardından en çok satan araçlar arasında hibritler yer alıyor. Peki, Türkiye'de satışta olan ve yakıt tüketimi en düşük hibrit modelleri hangileri? İşte en az yakıt tüketimine sahip 10 hibrit otomobil ve fiyatları...

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 1

Türkiye otomotiv sektöründe elektrikli araçlara olan ilgi, şarj sürelerinin uzunluğu, istasyon ağının yetersizliği ve menzil sınırlamaları gibi nedenlerle henüz beklenen seviyeye ulaşmış değil. 2024 yılının Ocak-Ağustos dönemi verilerine göre, Türkiye yollarında en çok tercih edilen otomobillerin başında yüzde 64,2 ile benzinli modeller geliyor.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 2

Hibrit otomobiller yüzde 15,7 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, dizel modellerin oranı yüzde 11’de kalıyor. Elektrikli otomobillerin pazar payı ise sadece yüzde 8,4 olarak kaydedildi. Otogazlı araçlar ise yüzde 0,7’lik bir payla piyasada sınırlı bir yer edinebildi.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 3

HİBRİT ARAÇ SATIŞLARINDAKİ PATLAMA

Son dönemde hibrit otomobillere olan ilgi artış gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, hibrit araç satışları 2023 yılına göre yüzde 156 artarak 95 bin adede ulaştı. Bu da hibrit araçların, çevre dostu sürüş ve yakıt tasarrufu sunmasıyla tüketicilerin dikkatini çektiğini gösteriyor. Plug-in hibrit (PHEV) araçlar, tamamen elektrikli modellere kıyasla daha kısa menzil sunmasına rağmen, şarj edilebilir yapısıyla şehir içi kullanımlarda büyük avantaj sağlıyor.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 4

HİBRİT ARAÇ TEKNOLOJİLERİ: TAM, YARI VE ŞARJ EDİLEBİLİR MODELLER

Hibrit araçlar, teknolojik yapısına göre üçe ayrılıyor: Tam hibrit, yarı hibrit ve şarj edilebilir hibrit. Yarı hibrit araçlar, tam hibritlere göre daha basit bir sisteme sahip ve araç sadece elektrik motoruyla hareket edemiyor. Bu modellerde elektrik motoru, benzinli motorun yükünü hafifletmek ve yakıt tüketimini azaltmak amacıyla tasarlanmış. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlar ise şebekeden şarj edilebilen bataryalarıyla dikkat çekiyor. Tam elektrikli sürüş modunda 50 ila 100 kilometre menzil sunabilen bu araçlar, kısa mesafeli yolculuklar için oldukça cazip.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 5

TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT MODELLER

Gazete Duvar’dan Erkan Ersöz'ün haberine göre, Türkiye’deki PHEV modellerin çeşitliliği giderek artarken, piyasadaki bazı modeller yakıt tüketimi ve fiyat açısından dikkat çekiyor. İşte Türkiye'de en çok tercih edilen ve en az yakıt tüketen 10 şarj edilebilir hibrit araç:

JEEP Compass 4XE – 100 km’de 2 litre yakıt tüketimi ile dikkat çeken bu model, 2023 yılı itibarıyla 3.512.250 TL’den satışa sunuluyor.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 6

Porsche Cayenne – 100 km’de 1,8 litre yakıt tüketen model, 74 km hıza kadar tamamen elektrikle kullanılabiliyor.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 7

Range Rover Evoque – Tam elektrikli modda 62 km menzil sunan araç, hızlı şarj ile 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Fiyatı 4.897.463 TL’den başlıyor.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 8

Alfa Romeo Tonale – 100 km’de 1,4 litre yakıt tüketen bu model, 3.570.000 TL fiyatla satılıyor.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 9

DS 7 E-Tense – 80 km’ye kadar tam elektrikli sürüş sunan model, ortalama 1,3 litre yakıt tüketiyor. Fiyatı 4.132.000 TL.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 10

BMW X1 xDrive30e – 89 km’ye kadar elektrikli modda kullanılabilen bu araç, 1,1 litre yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Fiyatı 3.837.400 TL.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 11

BYD Seal U DM-i – Tamamen elektrikli modda 80 km menzil sunan ve karma modda 1.080 km menzil sağlayan bu model, 100 km’de 0,9 litre yakıt tüketiyor ve 1.590.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 12

Volvo S90 Recharge – 90 km’ye kadar elektrikli menzile sahip olan model, 100 km’de sadece 0,7 litre yakıt tüketiyor. Fiyatı ise 5.513.530 TL.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 13

Cupra Formentor – 100 km’de yalnızca 0,6 litre yakıt tüketen bu modelin başlangıç fiyatı 2.180.000 TL.

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En az yakan hibrit araçlar belli oldu! Dizelden daha çok satıyor 14

MG Yeni HS – Tamamen elektrikli olarak 100 km’yi aşkın menzil sunan bu model, 100 km’de sadece 0,54 litre yakıt tüketiyor.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve şarj istasyonlarının sayısının artırılması gerekiyor

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