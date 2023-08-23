En borçlu belediyeden türbe gezisine 1,3 milyon

Ülkenin içine sürüklendiği ekonomik krize rağmen, AKP’li belediyeler yüksek harcamalardan geri durmuyor.

18 yıldır AKP’li başkanlar tarafından yönetilen Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Belediyesi’nin “Anadolu Erenlerinin Türbe Ziyaretleri için Gezi” organizasyonu için 1,3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; AKP’li Tahir Büyükakın idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 Temmuz’da “Anadolu Erenlerinin türbe ziyaretleri” için ihale yaptı. Pazarlıkla yapılan ihale kapsamında yalnızca iki şirketten teklif alındı. Tekliflerden biri geçersiz sayılınca, ihaledeki teklif sayısı teke düştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca oluşturulan ihale komisyonu, teklifler üzerinde incelemelerde bulundu. İhale komisyonu, nihai kararını ise 28 Temmuz’da verdi. Komisyonun kararı doğrultusunda belediye, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 17 Temmuz’da yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nden 11 gün sonra, fahiş bir harcama gerçekleştirdi.

EKİM’DE TAMAMLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul merkezli Elitatur Turizm Seyahat isimli şirket arasında 28 Temmuz’da sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedeli kayıtlara, 1 milyon 397 bin 610 TL olarak geçti. İhale kapsamında gerçekleştirilecek gezilerin, 2 Ağustos-10 Ekim döneminde tamamlanacağı belirtildi.

EN BORÇLU BELEDİYE

Toplam 18 yıldır AKP’li isimlerin başkanlığını yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Hazine borcu, 31 Temmuz itibarıyla 2 milyar 229 milyon 132 bin TL’ye ulaştı. Belediye, toplam 2,2 milyar TL’lik borç ile en borçlu belediye unvanını yine kimseye kaptırmadı. Belediyenin Hazine borcunda dönemlere göre yaşanan değişim ise şöyle sıralandı:

Aralık 2022: 2 milyar 328 milyon TL

Ocak 2023: 2 milyar 271 milyon TL

Mart 2023: 2 milyar 157 milyon TL

Mayıs 2023: 2 milyar 271 milyon TL

Temmuz 2023: 2 milyar 229 milyon TL