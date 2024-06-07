En çok aldatan ülkeler belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Kaynak: Haber Merkezi
En çok aldatan ülkeler belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünya genelinde yapılan bir araştırma sonucunda eşini veya sevgilisini en çok aldatan ülkelerin listesi yayınlandı. Söz konusu araştırmada Türkiye’nin bulunduğu sıra görenleri şaşkına çevirdi.

Bir araştırma, dünyadaki en sadakatsiz ülkeleri belirlediğini ortaya koydu.

Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report'un online platformlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, partnerlerini ya da eşlerini en çok aldatan ülkeler listelendi.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ABD VAR

ABD, birinci sıradaki yerini korurken Almanya, Birleşik Krallık ve Tayland sıralamayı takip etti.

Araştırmaya katılan ABD'lilerin %71'i en az bir kez partnerlerini aldattıklarını itiraf ederken,
Almanya'da bu oran %68,
Birleşik Krallık'ta %66 ve
Tayland'da %61 olarak kaydedildi.

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TÜRKİYE 10. SIRADA

Türkiye onuncu sırada yer aldı. Sıralamada Brezilya ve Fransa %57'lik aldatma oranıyla beşinci sırayı paylaşırken altıncı sıradaki Rusya'da bu oran %53 olarak belirlendi.

Yedinci sırada Japonya'da eşini aldatanların oranı %49 olarak kaydedilirken, Japonya'yı %46 ile Romanya ve %44 ile Avustralya takip etti.

Türkiye ve Kanada, %27'lik aldatma oranıyla onuncu sırayı paylaştı.

"KADINLAR ARZULANMAK İÇİN ALDATIYOR"

Anket katılımcıları, partnerlerini neden aldattıkları konusunda da bilgi paylaştı. Dünya genelinde eşini aldatan erkeklerin %44'ü daha eğlenceli bir deneyim yaşamak için aldatırken kadınların %40'ı daha çok arzulanmak istedikleri için ilişkiye girdiklerini belirtti.

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